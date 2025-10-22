Isabel Guerreiro é a escolhida para suceder a Castro e Almeida como CEO do Santander Totta

Isabel Guerreiro pode tornar-se a primeira mulher a liderar um grande banco em Portugal, sendo a principal candidata para suceder Pedro Castro e Almeida na liderança executiva do Santander Totta, segundo a Bloomberg.Castro e Almeida estará de saída para assumir o cargo de diretor global de risco no Santander. É o favorito para se tornar Chief Risk Officer do grupo, após a saída de Mahesh Aditya para o cargo de CEO do Santander no Reino Unido.Na linha de sucessão de Castro Almeida surge Isabel Guerreiro. Com 53 anos e no Santander desde 2005, é atualmente administradora executiva e vice-presidente da comissão executiva, tendo sido nomeada Responsável Digital da Europa em 2020, liderando a agenda digital do grupo. .Pedro Castro e Almeida apontado como principal candidato a liderar o risco no Santander\n