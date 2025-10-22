DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Isabel Guerreiro é a escolhida para suceder a Castro e Almeida como CEO do Santander Totta

Castro e Almeida estará de saída para assumir o cargo de diretor global de risco no Santander e a administradora executiva e vice-presidente da comissão executiva do banco é a opção prioritária.
Isabel Guerreiro pode tornar-se a primeira mulher a liderar um grande banco em Portugal, sendo a principal candidata para suceder Pedro Castro e Almeida na liderança executiva do Santander Totta, segundo a Bloomberg.

Castro e Almeida estará de saída para assumir o cargo de diretor global de risco no Santander. É o favorito para se tornar Chief Risk Officer do grupo, após a saída de Mahesh Aditya para o cargo de CEO do Santander no Reino Unido.

Na linha de sucessão de Castro Almeida surge Isabel Guerreiro. Com 53 anos e no Santander desde 2005, é atualmente administradora executiva e vice-presidente da comissão executiva, tendo sido nomeada Responsável Digital da Europa em 2020, liderando a agenda digital do grupo.

