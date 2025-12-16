Iscte inaugura residência universitária em Odivelas após investimento de 9,5 milhões de euros

O Iscte inaugura esta terça-feira, 16 de dezembro, uma residência universitária em Odivelas com apoio da autarquia e fruto de uma requalificação de 9,5 milhões de euros, que cria 204 camas e integra espaços para ensino e investigação no Mosteiro de Odivelas. O projeto pretende reforçar a experiência académica dos estudantes e estreitar a ligação entre a instituição e a comunidade local.O acordo entre o Iscte e a Câmara prevê a organização de estágios municipais para alunos, a criação de uma bolsa de projetos de investigação que responda a necessidades da autarquia e a oferta de formação aos colaboradores da câmara. Estão também programados seminários e workshops sobre gestão autárquica e desenvolvimento local, visando articular produção científica e práticas municipais.A intervenção no antigo Instituto de Odivelas começou em novembro de 2023 e foi financiada em grande parte pelo PRR (7,6 milhões de euros, mais IVA). A cedência do imóvel pela Câmara ao Iscte tem a duração de 50 anos. A residência conta com 100 quartos simples e 52 quartos duplos; metade das camas já está operacional, com ocupação a aumentar até ao final do ano letivo e previsão de pleno funcionamento no início de 2026-2027.Nos meses de verão, quando a atividade académica diminui, o espaço servirá também para acolher outros públicos, como atletas integrados em programas desportivos municipais. A inauguração, marcada para hoje, contará com intervenções da reitora Maria de Lurdes Rodrigues e do presidente da Câmara de Odivelas, Hugo Martins..Iscte atribui doutoramento “honoris causa” a Teresa de Sousa, Carlos Salema e Isabel Furtado\n