ISEG Executive Education escolhido para top 50 do Financial Times

O ISEG Executive Education volta a surgir no ranking do Financial Times que integram as melhores escolas de formação executiva do mundo.

Acaba de ser divulgado o ranking internacional do Financial Times Executive Education 2026, que coloca a instituição portuguesa no 48.º lugar. Significa isto que mantém o lugar no top 50 global entre as melhores escolas de formação executiva à medida para empresas (Custom Programs), na avaliação da publicação britânica.

O grande destaque no ranking de Custom Programs passa pelo indicador "Partner Schools", em que o ISEG ficou na 9ª posição. Em causa está "a capacidade da escola para desenvolver relações de colaboração sólidas e transformadoras com empresas e parceiros institucionais, desenhando soluções formativas à medida dos seus desafios estratégicos", esclarece, em comunicado, a instituição de ensino portuguesa.

Simultaneamente, o ISEG mantém o lugar no ranking de Open Programs, em que fica na 70.ª posição.

Joana Santos Silva, CEO do ISEG Executive Education, destaca "a capacidade da nossa equipa para entregar experiências de aprendizagem verdadeiramente diferenciadoras, com impacto real nas pessoas e nos negócios”, em declarações citadas no mesmo documento.

João Duque, presidente do ISEG, acrescenta que "estes resultados mostram mais uma vez, consistência, ambição e capacidade de competir num espaço global muito exigente."

A avaliação do FT envolve a ponderação de metodologias de ensino, qualificação do corpo docente, contribuição para novas competências e aprendizagens, e o retorno do investimento dos participantes.