Italiana Nexture dá 600 milhões de euros para ficar com portuguesa Frulact

A italiana Nexture foi a vencedora na corrida pela aquisição da Frulact, ultrapassando as ofertas da José de Mello e da escandinava IK Partners, conforme reportado pelo jornal espanhol Expansión. A proposta da Nexture, que é detida pela gestora de capital de risco Investindustrial, avalia a empresa portuguesa em 600 milhões de euros.A mesma publicação menciona que a proposta apresentada a 28 de outubro convenceu a gestora de capital de risco francesa Ardian, responsável pela aquisição da Frulact em 2000. Fundada em 1987 e com sede na Maia, a Frulact possui operações em 12 países, incluindo França, Alemanha, Suíça, Marrocos, África do Sul, Canadá e Estados Unidos, e distribui produtos para mais de 50 mercados.Desde a aquisição pela Ardian, a faturação da empresa, criada pela família Miranda, mais do que duplicou, alcançando os 270 milhões de euros anuais, enquanto o EBITDA (resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) se aproxima dos 45 milhões de euros.A Investindustrial tem a intenção de integrar as operações da Frulact na Nexture, uma holding de empresas de ingredientes formada pela fusão da Italcanditi e da CSM Ingredients. Com esta aquisição, a Nexture será avaliada em cerca de dois mil milhões de euros..Frulact compra preparação de fruta da IFF e dá salto para 200 milhões de volume de negócios