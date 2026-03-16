Italiano UniCredit lança proposta para aumentar posição no Commerzbank acima dos 30%

O UniCredit anunciou esta segunda-feira, 16 de março, o lançamento de uma oferta pública voluntária de troca de ações visando a aquisição de mais de 30% do capital social do Commerzbank, sublinhando que não pretende o controlo acionista.

Em comunicado, a entidade bancária italiana afirma não ter “planos para uma aquisição” e recorda deter cerca de 26% diretamente no banco alemão, além de aproximadamente 4% através de ‘swaps’ de rendimento total.

Ultrapassar o limite dos 30% permitiria ao UniCredit evitar ajustes constantes da sua posição face ao programa de recompra de ações do Commerzbank e facultaria maior flexibilidade para aumentar a participação no mercado ou por outros meios no futuro.

A relação de troca será definida pela BaFin nos próximas dias e o UniCredit estima-a em 0,485 ações próprias por cada ação do Commerzbank, o que corresponde a um valor aproximado de 30,8 euros por ação — um prémio de cerca de 4% face ao último fecho.

A oferta deverá ser formalmente lançada no início de maio e terá um período de aceitação de quatro semanas.

Para viabilizar a operação, o UniCredit já convocou uma assembleia geral extraordinária para autorizar o aumento de capital necessário e aguarda igualmente a aprovação dos acionistas, na Assembleia Geral Ordinária de 31 de março, do seu programa de recompra de ações para 2025 no valor de 4,75 mil milhões de euros, sujeito ao aval do Banco Central Europeu.

O banco adianta que o programa de recompra arrancará após o término da oferta e dependerá da sua aceitação final, não afetando a política de dividendos.