Jeff Bezos está a tentar construir centros de dados no espaço com a sua empresa Blue Origin

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, revelou esta quinta-feira, 6, que procura construir centros de dados no espaço e transferir indústrias poluentes para fora do planeta Terra com a sua empresa aeroespacial Blue Origin, que este domingo irá lançar um foguetão numa missão da NASA."Já colocámos um monte de comunicações no espaço. Podemos começar a construir fábricas no espaço, podemos começar a construir centros de dados no espaço", afirmou Bezos no America Business Forum (ABF), em Miami.Bezos, que fundou a Blue Origin em 2000, argumentou que no espaço obtém-se oito vezes mais energia solar por cada unidade de área, o que "seria possível fazer centros de dados no espaço que seriam muito eficientes"."Isso é algo em que a Blue Origin está a trabalhar. Um monte de empresas estão a trabalhar nisso, mas não é algo de que possas ter a certeza que vai funcionar. Não sei quais serão os custos de lançamento e outras coisas. Tecnicamente funciona, mas há um monte de mistérios sobre isso também", explicou.O empresário recordou que um foguetão da sua companhia espacial levará no domingo duas naves até à órbita de Marte, na missão ESCAPADE da NASA, para estudar a estrutura do campo magnético marciano e a sua interação com o clima espacial.O magnata disse estar "muito entusiasmado e ansioso" porque é a segunda vez que lançam este veículo, chamado 'New Glenn'. As suas declarações refletem a aceleração da competição espacial de empresas privadas e governos, pois só em agosto a NASA revelou que os Estados Unidos estão a planear construir um reator nuclear na Lua para operar a partir de 2030 como parte da "corrida" que mantêm com a China."A longo prazo, obteremos materiais não apenas da Terra, mas da Lua, objetos e asteroides. Temos energia e recursos materiais ilimitados no espaço, e este planeta é tão bonito e incomum que é o que vamos querer proteger. Não há plano B", argumentou agora Bezos.O homem de negócios também reivindicou os seus investimentos em inteligência artificial (IA), enquanto o setor privado analisa os próximos passos da Amazon, o segundo maior empregador dos EUA, pois há duas semanas anunciou que reduziria a sua equipe corporativa em 14.000 pessoas para eliminar burocracia.A empresa planeia uma automação nos seus armazéns, capaz de reduzir até 600.000 contratações nos Estados Unidos nos próximos anos, segundo uma reportagem do The New York Times, que a empresa esclareceu com a mensagem de que os robôs ajudarão os funcionários nas suas tarefas."É tão bom como dizem. Os investidores estão a investir agora em tudo, boas ideias, más ideias, mas os fundamentos do que está a acontecer são muito poderosos e terão impactos em todas as indústrias, e tornarão cada indústria mais produtiva", afirmou o empresário.