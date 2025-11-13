Jerónimo Martins investe 13,5 milhões na norueguesa Norcod e fica com 18% do capital

A Jerónimo Martins vai entrar no capital da norueguesa Norcod através de um aumento de capital de 157 milhões de coroas norueguesas (13,46 milhões de euros), anunciou esta quinta-feira, 13, a produtora de bacalhau em aquacultura. A operação, que será submetida a uma assembleia-geral extraordinária prevista para o final do mês de novembro, fará com que a subsidiária Jerónimo Martins Agro‑Alimentar subscreva 12.707.454 novas ações ao preço unitário de 12,375 coroas (1,06 euros), passando a deter 18,06% do capital e a ser o segundo maior acionista, atrás da Artha Kapitalforvaltning (35,8%) e à frente da High Liner Foods (15,15%).A Norcod, com sede em Trondheim e seis unidades de produção na Noruega, diz que a injeção de capital irá acelerar o crescimento e apoiar a expansão rumo à produção em larga escala de bacalhau em aquacultura, além de alargar a sua rede de distribuição tendo em conta a presença da Jerónimo Martins em Portugal, Polónia e Colômbia. Após a operação, António Serrano, CEO da Jerónimo Martins Agro‑Alimentar, integrará o conselho de administração da Norcod.Christian Riber, CEO da Norcod, citado no comunicado, sublinha o entusiasmo "em acolher a Jerónimo Martins Agro-Alimentar como acionista estratégicos na Norcod. A sua reputação, escala e conhecimento - juntamente com um forte compromisso com a sustentabilidade - fazem dela um parceiro muito importante. Este investimento não só reforça o nosso balanço mas também alarga de forma significativa o âmbito das nossas oportunidades estratégicas".António Serrano, por sua vez, afirma que o investimento na empresa nórdica "vem em linha com a nossa visão de longo prazo para a produção inovadora de proteína animal num contexto de forte pressão sobre o peixe selvagem. Encontrámos na Norcod o compromisso com a investigação e desenvolvimento, por um lado, e por outro, uma melhoria contínua das suas práticas, que são algo que sempre visamos no desenvolvimento do nosso portefólio".A entrada na Norcod insere‑se na estratégia do grupo português de reforçar investimentos em aquacultura na Noruega: nos últimos quatro anos, a Jerónimo Martins investiu 100 milhões de euros na Andfjord Salmon, onde detém 35,1%..Supreme Fruits da Jerónimo Martins compra ativos da Luís Vicente e Nuvi Industrial\n\n