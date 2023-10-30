João Pedro Oliveira e Costa: "OE é prudente e equilibrado"

Olhar o investimento estrangeiro e a atribuição do estatuto de residente não habitual sob outros prismas que não a aquisição de imobiliário pode ser uma alternativa para captar talento e criação de emprego em Portugal. A opinião é de João Pedro Oliveira e Costa, instado a comentar o Orçamento do Estado (OE) para 2024, durante a conferência de imprensa de apresentação de resultados do BPI, que decorreu esta manhã em Lisboa..Depois de ter considerado o OE "é prudente e equilibrado", o CEO do BPI explicou que há diversos pontos onde o Governo poderia ter ido mais longe e que precisam "de melhorar". É o caso dos incentivos às empresas em sede de IRC, que não existem, e onde o responsável do banco acredita que deviam ser feitas alterações. "A redução no IRC dinamizaria a criação de emprego, um fator de sustentabilidade para qualquer orçamento", aponta..Mas João Pedro Oliveira e Costa vai mais longe e foca igualmente o estatuto de residentes não habituais, que o Governo pretende eliminar. "Julgo que deveria manter-se com o objetivo de atrair talento e investimento estrangeiro". Na perspetiva do CEO, deveria existir uma atualização e reformulação do estatuto, incentivando o investimento na criação de empresas e de emprego em Portugal, o que permitiria igualmente atrair novo talento para o país..Outro ponto que o responsável acredita que "tem que ser revisto" é a questão da despesa pública primária que cresceu mais do dobro da inflação. "Se as empresas têm que ter atenção aos custos, o país tem igual responsabilidade", reforça..João Pedro Oliveira e Costa comenta ainda a prestação extraordinária, cobrada aos bancos por lucros extraordinários. "Não entendo a razão", afirma, explicando que considera uma forma de cobrança "incorreta". Na opinião do CEO do BPI, se os lucros são mais elevados, pagam naturalmente mais impostos, pelo que tal medida "não é correta"..Até ao final de setembro, o BPI contava com 4700 clientes a beneficiar da bonificação de juros, a que se juntam 3500 que renegociaram os seus créditos ao abrigo do decreto-lei nº 80-A/2022. "São medidas necessárias, mas a que só deve aderir quem realmente necessita", diz João Pedro Oliveira e Costa, acrescentando que este número poderá aumentar com a entrada em vigor das novas regras, a 2 de novembro, e garantindo que "não há perda de valor económico dos créditos, pois o novo decreto-lei assim o evita"..Sobre o aumento dos reembolsos antecipados nos contratos de crédito à habitação, o CEO do BPI revela que foi maior em 2023, nomeadamente "por acumulação de poupança". Muitos clientes recorreram aos seus investimentos em Certificados de Aforro para aproveitar a possibilidade de amortizar os seus créditos sem penalizações..Sobre o tema da habitação, o responsável do banco disse ainda que não cabe aos bancos resolver o problema, mas que é essencial aumentar o ritmo da construção para garantir que oferta é suficiente. No entanto, alerta que "a máquina do Estado tem que estar mais oleada para agilizar licenças e para permitir que estes investimentos sejam feitos".