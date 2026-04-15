Johnson & Johnson aumenta receitas mas vê lucro cair 52% para 4,8 mil milhões

Johnson & Johnson reportou, esta quarta-feira, 15, resultados mistos no primeiro trimestre de 2026, com as receitas a subirem 10% face ao ano anterior, enquanto o lucro líquido sofreu uma queda acentuada.

A farmacêutica norte‑americana registou receitas totais de 22,2 mil milhões de euros (24,1 mil milhões de dólares) e um lucro líquido de 4,8 mil milhões (5,2 mil milhões de dólares), o que representa uma retração de 52% em termos homólogos.

Por regiões, o mercado dos Estados Unidos gerou 12,3 mil milhões de euros, um aumento de 8,3%, enquanto as vendas internacionais atingiram 9,9 mil milhões, um crescimento próximo de 12%.

Por segmentos, a divisão de Medicina Inovadora faturou 14,2 mil milhões de euros, mais 11,2% do que no ano anterior. Já o segmento de Tecnologia Médica apresentou receitas de oito mil milhões, um aumento de 7,7%.

O presidente e CEO Joaquín Duato afirmou que a companhia teve "um excelente começo de 2026" e que a amplitude da sua carteira e as recentes aprovações regulatórias poderão "transformar os resultados para os pacientes e criar valor sustentável a longo prazo para os acionistas".

A empresa disse ainda continuar focada na inovação e no lançamento de tratamentos que sustentem o crescimento futuro.