João Moreira Rato recebe autorização do BCE para assumir presidência da Pharol

O Banco Central Europeu (BCE) autorizou a nomeação de João Moreira Rato como presidente do conselho de administração da Pharol, avança o ECO esta segunda-feira.

A escolha de Moreira Rato foi confirmada em assembleia-geral, no final do mês de julho, e a autorização do regulador bancário terá sido concedida na semana passada.

Proposto pelo principal acionista, o fundo norte‑americano Davidson Kempner, João Moreira Rato — economista e ex‑presidente do IGCP — assumirá a liderança da antiga PT SGPS na sequência da saída de Palha da Silva.

Moreira Rato ocupa, há cerca de um ano, uma posição de administrador não executivo na Caixa Geral de Depósitos (CGD), razão pela qual a sua nomeação estava dependente do aval do BCE.

A nova administração, sugerida pelo fundo, integra também Bernardo Amado, que transita da anterior equipa, e Rafaela Andrade, enquanto João Ferreira Marques foi nomeado administrador‑suplente.

Durante a década em que Palha da Silva esteve à frente, a Pharol concentrou‑se na gestão de ativos problemáticos, incluindo a participação na Oi (já alienada) e um crédito relativo ao investimento em papel comercial da Rio Forte, com valor nominal de 897 milhões — do qual a empresa antecipa recuperar apenas cerca de 52 milhões (6% do montante).