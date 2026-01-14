Julgamento do processo de Musk contra a OpenAi começa em 27 de abril

Uma juíza federal de Oakland, no Estado da Califórnia, fixou o dia 27 de abril para o início do julgamento do processo de Elon Musk contra a OpenAI e dois dos seus dirigentes históricos, segundo um documento publicado pelo tribunal.Musk acusa o presidente Greg Brockma e o presidente-executivo Sam Altman de terem desviado a 'start-up' de inteligência artificial (IA) da sua missão inicial, a saber, a de uma entidade sem fins lucrativos, através da alteração dos seus estatutos, em 2025.Co-fondador da OpenAI em 2015, Musk afastou-se em 2018, saindo da co-presidência. Não obstante, manteve os contactos com os dirigentes da empresa e ofereceu milhões de dólares à estrutura nos meses seguintes.O homem mais rico do mundo garante que foi ele que teve a ideia do nome OpenAI, destinado a simbolizar a filosofia da empresa, imaginada como um "contrapeso" e ao seu laboratório, DeepMind, que trabalharia para uma IA "benéfica para a humanidade, não para os acionistas ou uma sociedade com fins lucrativos", como o texto do processo.O co-fundadores acordaram que os modelos de IA desenvolvidos pela OpenAI deveriam ser publicados em 'open source', isto é, em acesso livre, o que foi o caso até á versão GPT-2, saída em 2019.Mas o grupo mudou então para modelos ditos fechados, cujo código-fonte ou as linhas de programação não estão acessíveis a terceiros.Em 2025, os estatutos foram alterados e passou a empresa de missão ('public benefit corporation'), i.é, uma empresa privada com objectivos não financeiros.Esta nova estrutura, mais próxima da de uma empresa comercial clássica, facilita a obtenção de fundos e reforça o poder dos acionistas privados.Aliás, esta alteração de estatutos tinha sido uma condição para um dos principais investidores na OpenAI, a sociedade de investimento japonesa SoftBank, tinha feito desta alteração uma condição necessária para aplicar 40 mil milhões de dinheiro fresco.O processo pode esclarecer a gestão da OpenAI por Sam Altman. Em novembro de 2023, o conselho de administração demitiu-o, acusando-o de falta de transparência, apesar de vários avisos.Mas dias depois reintegrou-o, depois de um movimento de apoio de vários empregados da OpenAI que ameaçavam sair da empresa.Depois de ter criticado a mudança de estratégia da OpenAI, Musk criou a sua empresa de IA generativa, a xAI, com fins lucrativos..OpenAI prepara o lançamento do "modo adulto" no ChatGPT em 2026\n\n