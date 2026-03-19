Justiça francesa autoriza Shein a continuar a vender no país

A atividade da plataforma de comércio Shein não foi esta quinta-feira suspensa pela justiça francesa, ao contrário da exigência feita pelo executivo após a descoberta de produtos associados a abuso sexual de menores, entretanto retirados.

A decisão foi confirmada pelo tribunal de segunda instância em Paris, que considerou que “o dano que justificou a ação do Estado já não existia”, noticia hoje a agência France-Presse (AFP).

O tribunal argumentou que a ISSL, empresa que gere a plataforma, “reagiu prontamente para retirar os produtos litigiosos da venda e implementou medidas de controlo dos seus produtos e dos vendedores com acesso ao seu mercado”.

Nesse sentido, apontou que um bloqueio total da plataforma seria “desproporcionado” e lesivo da liberdade de iniciativa empresarial.

Ainda assim, a justiça francesa deu razão à decisão de primeira instância de manter a proibição de voltar a vender produtos pornográficos lícitos para adultos sem filtro de idade.

Bonecas sexuais com aparência de meninas, armas de categoria A e medicamentos proibidos encontrados na plataforma levaram França a solicitar uma medida radical: bloquear o 'site' da ‘gigante’ e condicionar a sua reabertura a condições rigorosas.

O grupo, fundado na China e sediado em Singapura, bloqueou por iniciativa própria todo o seu mercado em França para realizar uma auditoria completa e corrigir falhas, antes de o reabrir progressivamente no início deste ano.

Em fevereiro, a Comissão Europeia iniciou também um procedimento formal ao abrigo da Lei dos Serviços Digitais, por alegado “design viciante” da plataforma, falta de transparência nos sistemas de recomendação e venda de artigos ilegais.

A Shein assegurou que coopera “plenamente” com a Comissão Europeia, que reforçou a proteção dos utilizadores mais jovens e que está a implementar mecanismos de verificação de idade.