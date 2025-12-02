Jysk regista vendas de 6,2 mil milhões em 2024/25 e crescimento de 37% na Ibéria

A Jysk fechou o ano fiscal 2024/25 com um volume de negócios global de 6,2 mil milhões de euros, um aumento de 11,8% face a 2023/24, e um EBIT de 753 milhões (+26,9%). A retalhista captou 13,7 milhões de novos clientes em lojas físicas e online.Em Portugal e Espanha, o grupo alcançou vendas de 364,3 milhões, um crescimento de 37% ao ano. O EBIT operacional na Península Ibérica mais do que duplicou, para 56,2 milhões (+126,6%). "O nosso objetivo é continuar a crescer em Portugal e Espanha, reforçando a nossa presença nas grandes cidades e oferecendo uma experiência omnicanal", afirmou Carlos Haba, diretor da Jysk Portugal e Espanha.A expansão manteve‑se ativa: a Jysk abriu 148 novas lojas a nível mundial em 2025, incluindo as primeiras unidades em Marrocos e no Uruguai, e contava com 3.575 lojas em 50 países no final do exercício. Em Portugal e Espanha foram inauguradas 28 lojas e renovadas 9.No capítulo de sustentabilidade, a empresa reiterou metas aprovadas pela Science Based Targets (SBTi), com o compromisso de reduzir emissões de alcance 1 e 2 em 50,4% até ao ano fiscal de 2032. No exercício, as emissões de alcance 1 e 2 caíram 1,2% face a 2022 e as emissões por loja recuaram 9%; as emissões de alcance 3 diminuíram 16,5% por tonelada vendida. .Dinamarquesa JYSK aposta na Península Ibérica e chega às 100 lojas