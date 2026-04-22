Kevin McGurn substitui lusodescendente e é o novo CEO do Trump Media & Technology Group

O Trump Media & Technology Group, famoso por deter a rede social Truth Social, escolheu Kevin McGurn como CEO temporário.

Com mais de 20 anos de experiência no setor da comunicação e tecnologia, McGurn foi conselheiro do grupo desde dezembro de 2024. Agora vai ocupar, com efeito imediato, mas a prazo, o lugar do CEO Devin Nunes, lusodescendente.

Na Truth Social, fundada em 2021, Donald Trump tem feito anúncios oficiais de peso. No passado mais recente, é por lá que transmite ao público grande parte das novidades sobre a guerra no Médio Oriente.

Donald Trump Jr., filho do presidente dos EUA, sublinhou, através de um comunicado, que McGurn tem "um forte entendimento das operações e prioridades estratégicas da Trump Media".

De referir ainda que Eric Swider, que fazia parte do 'board' de administradores, abandonou o cargo há pouco mais de uma semana.