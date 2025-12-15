Kibo Ventures lança fundo de 120 milhões para apoiar "deep tech" europeias

A Kibo Ventures anunciou o lançamento do Kibo Ventures Fund IV, um fundo de 120 milhões de euros destinado a financiar start-ups tecnológicas europeias com ambição global. O primeiro fecho, alcançado em apenas seis meses, supera os 100 milhões de euros e reúne investidores institucionais, corporativos e family offices.Segundo o jornal espanhol Expansión, entre os investidores que se destacam figura a José de Mello Capital, a holding que gere a carteira de investimentos e a estratégia financeira do vasto Grupo José de Mello, um dos maiores e mais antigos grupos empresariais de Portugal, cujo envolvimento sublinha o reforço do interesse português em tecnologia deep tech. Ao lado de José de Mello Capital entraram no fundo a BBVA Spark (a unidade de negócio do BBVA focada em apoiar empresas tecnológicas em crescimento e fundos de venture capital), CDTI Innvierte, uma das famílias fundadoras da espanhola Mahou. Renovaram também o seu compromisso o Fundo Europeu de Investimentos e vários fundadores do portefólio da Kibo.Com este veículo, a gestora ultrapassa os 500 milhões de euros sob gestão, consolidando‑se como opção relevante para capital de risco tecnológico na Europa. O Fundo IV focar‑se‑á em rondas de seed e série A, liderando investimentos típicos na ordem dos cinco milhões de euros e reservando 40% do capital para follow‑on, com uma estratégia pan-europeia que apoia empresas em áreas como deep tech, dados, infraestrutura de IA, cibersegurança, robótica, IA física e aplicações verticais, incluindo defesa e espaço.O fundo já concretizou duas operações emblemáticas, ao liderar uma ronda de 21 milhões de dólares (cerca de 17,9 milhões de euros) na Theker, dedicada a robótica autónoma para ambientes industriais complexos, e ao investir na AnyFormat, plataforma documental baseada em IA generativa fundada por ex‑engenheiros da Clarity.ai..Governo anuncia financiamento de 60,6 milhões para 'deep tech'