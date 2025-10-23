Klépierre prevê crescimento de 5,5% nos lucros e 4% nos rendimentos para 2025

A Klépierre, empresa especializada no desenvolvimento, propriedade e gestão de centros comerciais na Europa continental, divulgou, esta quinta-feira, 23 de outubro, os resultados dos primeiros nove meses de 2025, mostrando confiança no encerramento do exercício com crescimento. A empresa espera um aumento de 5,5% no EBITDA e um crescimento de 4% no fluxo de caixa líquido recorrente, que deverá atingir 2,70 euros por ação. Nos últimos três anos, o EBITDA e o fluxo de caixa líquido recorrente cresceram 23% e 21%, respetivamente.Os centros comerciais da Klépierre, localizados em áreas dinâmicas da Europa, registaram um aumento de 6,5% nos rendimentos líquidos de arrendamento, com um crescimento de 4,2% em termos comparáveis, informa a empresa através de comunicado. As receitas das atividades nos centros comerciais, incluindo retail media e eventos, aumentaram 10%. As vendas dos lojistas subiram 3,3%, impulsionadas por um aumento de 2,3% na afluência aos centros.A procura de arrendamento continua forte, com um aumento médio de rendas de 4,6% e uma taxa de ocupação de 97%, que representa um crescimento de 50 pontos base em relação ao ano anterior. O grupo também emitiu uma obrigação verde de 500 milhões de euros, com um spread de 103 pontos base, reforçando a sua posição financeira.A Klépierre mantém um rácio de dívida líquida de 6,9 vezes o EBITDA e um custo médio da dívida de 1,9%, o que a coloca entre os líderes do setor imobiliário europeu. A empresa destaca a sua liderança em sustentabilidade, ocupando o primeiro lugar no ranking GRESB 2025 entre as empresas imobiliárias cotadas europeias, com uma pontuação de 95 em 100 e uma classificação de cinco estrelas.Face ao desempenho positivo nos primeiros nove meses, a Klépierre reviu em alta as suas previsões para 2025, prevendo um aumento de 5,5% do EBITDA e um fluxo de caixa líquido recorrente de 2,70 euros por ação. A rendibilidade média do dividendo está estimada em 6% até ao final do ano. .Dona de shoppings reclama oito milhões ao Estado