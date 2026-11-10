Konecta abre novo centro de apoio ao cliente em Lisboa e cria 700 empregos em 2027

A Konecta vai abrir no primeiro trimestre de 2027 um novo centro de apoio ao cliente em Lisboa, onde prevê criar 700 empregos no próximo ano, anunciou esta terça-feira a prestadora de serviços e soluções digitais.

“Esta abertura insere-se nos planos de crescimento da empresa em Portugal, onde prevê criar 700 novos postos de trabalho ao longo de 2027”, avança em comunicado a Konecta, que já conta atualmente com 1.300 profissionais em Lisboa.

Sem divulgar qual o investimento no novo 'Global Delivery Center' (GDC), a Konecta indica que ficará localizado num edifício de construção nova na avenida José Malhoa, em Lisboa, e será “concebido como centro de excelência em inteligência artificial e transformação digital”, reunindo “talento multilingue, conhecimento especializado e ferramentas tecnológicas avançadas para responder às necessidades dos seus clientes internacionais”.

“Com este novo Global Delivery Center, Lisboa reforça a sua posição como polo estratégico na rede global de operações da Konecta, a par de outros centros de referência como os do Cairo, Casablanca e Lima”, destaca a empresa.

Segundo refere, a abertura “responde à procura de clientes internacionais que pretendem serviços de apoio de elevado valor acrescentado prestados a partir da União Europeia e consolida a presença da Konecta em Portugal”.

Citada no comunicado, a ‘head of Service Delivery Excellence’ da Konecta, Monica Todiros, destaca que “Lisboa está a consolidar-se como um verdadeiro centro de inovação e de competências especializadas em experiência de cliente e excelência operacional”.

Para dar resposta aos seus planos de crescimento em Lisboa, a Konecta diz contar com uma estrutura de recrutamento e formação capaz de integrar até 300 novos agentes em apenas dois meses.

Especializada na prestação de serviços e soluções digitais de ‘customer management’ (gestão de clientes), a Konecta tem sede em Madrid e conta com mais de 109.000 trabalhadores em 28 países, gerando receitas globais de 2.000 milhões de euros.

Entre os seus mais de 500 clientes estão empresas de telecomunicações, energia, banca, automóvel e mobilidade, ‘e-commerce’ e retalho.