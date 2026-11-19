A portuguesa Lactogal emprega 2.500 trabalhadores e transforma mais de 1.200 milhões de litros de leite por ano. Está sediada no Porto e, no ano passado, faturou 1.167 milhões de euros. Está a avaliar uma fusão com a espanhola Pascual, que trabalha no mesmo setor, segundo relata o Público.

A concretizar-se, o negócio vai resultar num gigante ibérico do setor dos laticínios. De resto, Portugal regista um défice na ordem de 470 milhões de euros, no que respeita a produtos como leite, iogurtes e queijos, por exemplo.

Do lado de lá da fronteira, a espanhola Pascual tem sede em Madrid e conta com seis fábricas. Dá emprego a 2.200 pessoas e faturou 500 milhões de euros no setor lácteo, em 2025. A este, acrescenta outros produtos, como água, sumos e café. No total, registou um volume de vendas na ordem 929 milhões de euros.