Líder do WhatsApp demite-se após sete anos e é substituído por fundador da CRED

O responsável pelo WhatsApp, Will Cathcart, apresentou a sua demissão após sete anos à frente da empresa da Meta e vai ser substituído pelo fundador da ‘fintech’ CRED, Kunal Shah.

“Will Cathcart acaba de anunciar que vai deixar o cargo de líder do WhatsApp após sete anos à frente da aplicação. O Will foi um dos líderes mais importantes e eficazes na Meta, ajudando o WhatsApp a chegar a mais de 3.000 milhões de pessoas e defendendo a privacidade da nossa comunidade”, anunciou o presidente executivo da Meta, Mark Zuckerberg, numa publicação nas redes sociais.

No entanto, Cathcart não vai deixar a empresa, ficando agora responsável pelo desenvolvimento de novos produtos.

O fundador da fintech CRED, Kunal Shah, vai suceder a Cathcart à frente do WhatsApp.

“Kunal transformou a CRED numa das principais empresas tecnológicas da Índia e traz a mentalidade empreendedora e a perspetiva global que serão inestimáveis para liderar a maior aplicação de mensagens do mundo. Estou ansioso por trabalhar com o Kunal para continuarmos a fazer do WhatsApp o melhor serviço para milhares de milhões de pessoas e milhões de empresas”, acrescentou Mark Zuckerberg.

Como parte do acordo para a nomeação de Shah, a CRED anunciou que angariou 85.500 milhões de rupias indianas (cerca de 800 milhões de euros), numa ronda de financiamento liderada pela Meta, que vai integrar a empresa enquanto investidor minoritário.