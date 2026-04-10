Líder mundial na produção de ‘chips’ TSMC atinge novo recorde trimestral de receitas

As vendas da TSMC, líder mundial na produção de ‘chips’ avançados, ascenderam a 1,13 biliões de dólares taiwaneses (30.521 milhões de euros) entre janeiro e março, um recorde trimestral, impulsionado pela procura de sistemas de inteligência artificial.

Este valor, baseado nas receitas mensais obtidas pela empresa entre janeiro e março – já que não divulga dados trimestrais – representa um aumento de 8,4% face ao quarto trimestre de 2025 e um salto de 35,1% em comparação com o período homólogo.

Só em março, as receitas da TSMC totalizaram 415.191 milhões de dólares taiwaneses (11.178 milhões de euros), um novo recorde mensal que corresponde também a um crescimento de 45,2% face ao mesmo mês do ano anterior, indicou esta sexta-feira, 10, a empresa em comunicado.

Fabricante dos ‘chips’ utilizados nos produtos mais avançados da Apple, Nvidia e AMD, e com um papel central na cadeia de abastecimento tecnológica, a TSMC tem beneficiado fortemente nos últimos dois anos da expansão das aplicações e dispositivos de IA.

A tecnológica, que divulgará os resultados financeiros do primeiro trimestre no dia 16 de abril, bateu o seu recorde de lucros em 2025 ao reportar um resultado líquido de 1,71 biliões de dólares taiwaneses (46.183 milhões de euros), mais 46,3% do que no ano anterior.

Segundo a consultora TrendForce, a TSMC terminou o quarto trimestre de 2025 com uma quota superior a 70% do mercado global de fundição de semicondutores, muito à frente das suas duas principais concorrentes, a sul-coreana Samsung e a chinesa SMIC, com quotas de 7,1% e 5,2%, respetivamente.