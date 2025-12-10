Leche Celta da Lactogal e a galega Clun juntam-se e criam grupo lácteo na Galiza

A Leche Celta, participada da Lactogal, vai juntar-se com o grupo galego Clun, constituindo o grupo lácteo denominado CoRural com o objetivo de dar “futuro à maior zona produtora de leite em Espanha”.Segundo comunicado da Lactogal, esta soma de recursos - a base cooperativa da CLUN à capacidade industrial e comercial da Leche Celta - resultará num operador com 1.400 produtores de leite, 800 trabalhadores e oito unidades industriais para um volume de negócios anual de 600 milhões de euros.“Com marcas como Celta, Feiraco, Clesa, Únicla e La Vaquera, a nova empresa permitirá garantir um fornecimento estável de um alimento essencial como o leite, aumentar a capacidade de recolha e transformação, diversificar produtos e ampliar a resposta industrial às exigências dos consumidores e da distribuição”, lê-se no documento.A operação, que está ainda sujeita à aprovação da Autoridade da Concorrência, representa “mais um passo na evolução de duas trajetórias complementares: por um lado, a de uma cooperativa sólida e enraizada no meio rural, e por outro, a de uma empresa industrial que, nos últimos anos, tem realizado investimentos ao serviço do setor e da sua modernização”.“É nosso objetivo melhorar a competitividade e a rentabilidade das unidades de produção, fortalecer e tornar mais eficiente a cadeia de valor, e contribuir para o desenvolvimento económico e social do setor do leite, um alimento essencial na dieta ibérica que importa defender”, afirmou o presidente do Conselho de Administração da Lactogal, José Marques.José Ángel Blanco, presidente da Clun, assumirá a presidência, e Javier Bretón, atual diretor-geral da Leche Celta, e Juan Gallástegui, atual diretor-geral da CLUN, assumirão as funções de administradores executivos da nova entidade, cuja sede social estaria prevista ser em Santiago de Compostela.“A CoRural vem dar resposta ao pedido histórico do setor em criar um grande grupo lácteo da Galiza, e sempre assente numa cooperativa forte, tal como acontece nos grandes grupos lácteos europeus. Esta é a grande oportunidade que o campo galego estava à espera: dispor de uma indústria moderna, forte e de referência”, o diretor-geral da Clun, Juan Gallástegui..Lactogal vende unidade à fornecedora da Mercadona