Leica assinala 50 anos a produzir de Famalicão para o mundo

Quanto aos investimentos futuros, o responsável lembra que, a nível de grupo, a estratégia assenta na abertura de Leica Stores pelo mundo, espaços de venda com galeria de arte agregada e academia de formação. Em Portugal, "tudo dependerá de como a faturação for evoluindo", sendo certo que, tradicionalmente, a marca investe em média três milhões de euros ao ano em tecnologia e novos equipamentos. Paixão, precisão e compromisso são, segundo Vítor Freitas, as palavras-chave no sucesso da Leica em Portugal, que espera que os próximos 50 anos sejam "igualmente desafiantes" como foram até aqui. "O nosso segredo são as nossas pessoas, a paixão que empregam na precisão dos nossos produtos e isso só se consegue com muita dedicação e compromisso", frisa.