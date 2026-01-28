Leitão Amaro: "RTP vive um desafio de sustentabilidade"

António Leitão Amaro salientou a importância da Agência Lusa no setor da Comunicação Social e destaca a importância de serem criadas sinergias com a RTP. Esta última precisa de cortar custos, de acordo com o próprio.

Numa audição realizada na Assembleia da República durante a manhã desta quarta-feira, 28, o ministro da Presidência reforçou a ideia de que o Governo acredita "numa RTP pública". Em todo o caso, rejeita a ideia de aumentar o investimento.

"O serviço publico de televisão e rádio pode viver" gastando menos dinheiro dos contribuintes, garante. Assim sendo, a RTP tem em marcha um programa de saídas voluntarias, recorda, através do qual "sai quem quer". Em causa estão as dificuldades financeiras da RTP.