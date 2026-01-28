Empresas

Leitão Amaro: "RTP vive um desafio de sustentabilidade"

O ministro da Presidência aponta a "um plano de sinergias" com a Agência Lusa, para maximizar a utilização dos recursos existentes, ao mesmo tempo que põe de parte o aumento de investimento na RTP.
Publicado a

António Leitão Amaro salientou a importância da Agência Lusa no setor da Comunicação Social e destaca a importância de serem criadas sinergias com a RTP. Esta última precisa de cortar custos, de acordo com o próprio.

Numa audição realizada na Assembleia da República durante a manhã desta quarta-feira, 28, o ministro da Presidência reforçou a ideia de que o Governo acredita "numa RTP pública". Em todo o caso, rejeita a ideia de aumentar o investimento.

"O serviço publico de televisão e rádio pode viver" gastando menos dinheiro dos contribuintes, garante. Assim sendo, a RTP tem em marcha um programa de saídas voluntarias, recorda, através do qual "sai quem quer". Em causa estão as dificuldades financeiras da RTP.

No que diz respeito à Agência Lusa, a capacidade que tem de chegar a áreas mais isoladas do país torna-a um "fator de sustentabilidade do setor". Isto porque aquele órgão de comunicação social redige notícias que são republicadas nos mais diversos meios do setor.

Leitão Amaro salienta o recorde de investimento na Lusa, fruto de um aumento de capital que ascende a cinco milhões de euros. Em todo o caso, diz que importa "desenvolver um plano de sinergias com a RTP", na medida em que "com os poucos recursos que temos no nosso país, faz sentido que os serviços sejam articulados".

Na perspetiva do próprio, "os portugueses têm muito orgulho na Agência Lusa", pela capacidade que esta tem.

