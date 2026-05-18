Leroy Merlin Portugal vê lucro crescer 7,6% para 70,2 milhões em 2025

A Leroy Merlin Portugal fechou 2025 com um lucro líquido de 70,2 milhões de euros, o que traduz um aumento de 7,6% em relação a 2024, anunciou a empresa.

As vendas brutas do ano atingiram 1,4 mil milhões de euros, o equivalente a uma subida de 9,8% face ao ano anterior.

A cadeia reforçou a sua presença física com um investimento de 22,8 milhões de euros em ativos e modernização da rede, destacando‑se as aberturas em Portimão e na Ilha Terceira.

Em simultâneo, destinou 33,5 milhões de euros à área digital para otimizar o site, a aplicação móvel e o marketplace, visando melhorar a experiência do cliente e a eficiência operacional.

O Centro de Distribuição Nacional completou o primeiro ano de actividade e processou mais de 800 mil encomendas, movimentando mercadorias no valor superior a 625 milhões de euros. Esta plataforma passou a concentrar 85% do volume total da empresa e tornou‑se num pilar logístico essencial.

A folha salarial no país, onde emprega mais de seis mil pessoas e conta com 47 lojas em funcionamento, aumentou cerca de 7%, implicando um acréscimo próximo de seis milhões de euros.

A empresa anunciou ainda a distribuição de 21,8 milhões de euros em prémios e participação nos lucros, o que corresponde em média a 2,8 salários por trabalhador.

Quase 40% das aquisições foram realizadas junto de fornecedores nacionais e as vendas de produtos mais sustentáveis cresceram 14,3% ao longo do exercício.

Para o triénio 2026‑2028, o plano estratégico prevê 116 milhões de euros em investimento em infraestruturas e ativos físicos e 108 milhões de euros em investimento operacional em tecnologia e digital.