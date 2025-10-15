LG anuncia lucro operacional de 483 milhões de dólares nos resultados preliminares do terceiro trimestre

A LG Electronics anunciou esta quarta-feira, 15 de outubro, os seus resultados preliminares para o terceiro trimestre de 2025, reportando uma receita consolidada de 15,3 mil milhões de dólares, ou 14,3 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual, e um lucro operacional de 482,7 milhões de dólares (445,5 milhões de euros).Apesar de desafios externos, como o aumento das tarifas nos Estados Unidos, ambos os valores superaram as expectativas do mercado. A empresa destacou que a receita é "o segundo maior valor de sempre registado num terceiro trimestre", enquanto o lucro operacional "superou os forecasts recentes em mais de 10%". No entanto, a rentabilidade diminuiu em relação ao mesmo período do ano anterior devido a fatores não recorrentes, especialmente as tarifas elevadas.A LG conseguiu "atenuar as preocupações do mercado" através de um desempenho robusto em áreas estratégicas. O negócio de eletrodomésticos manteve "uma forte competitividade e liderança de mercado", enquanto o setor de soluções para veículos alcançou "um recorde de rentabilidade".A empresa está focada em "crescimento qualitativo", dando ênfase a operações B2B, como soluções para veículos e sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC). A LG também está a expandir plataformas não relacionadas com hardware, incluindo serviços de subscrição e conteúdos baseados em webOS. A expectativa é que a IPO da LG Electronics India Limited forneça "fundos significativos para acelerar a melhoria da estrutura do negócio e apoiar iniciativas de crescimento futuro".Embora o negócio de Home Appliances tenha enfrentado desafios, a empresa conseguiu manter a sua liderança no segmento premium e uma performance estável no mass market. "Estes resultados foram apoiados pela otimização das operações de produção e pela eficiente alocação de recursos", o que ajudou a mitigar os efeitos das tarifas.O setor de media e entretenimento, por outro lado, enfrentou custos de marketing mais altos devido à intensificação da concorrência global. A LG planeia reforçar a competitividade da plataforma webOS, focando-se na promoção do negócio de publicidade e na expansão da oferta de conteúdos.A empresa também pretende acelerar o crescimento na região Global South, onde a procura por televisões permanece estável.O negócio de componentes para veículos estabeleceu valores recorde, impulsionado pelo desempenho dos sistemas de infotainment no veículo (IVI), que aumentaram as margens. A LG está a expandir o seu portefólio para incluir plataformas de conteúdo para veículos, prevendo um crescimento contínuo devido ao volume robusto de encomendas e à melhoria da eficiência operacional.Na área de soluções energéticas (ES), a LG está a expandir a sua presença em mercados futuros, com projetos de grande escala, como soluções de arrefecimento para centros de dados com IA, na América do Norte, América Latina, Médio Oriente e Ásia. "À medida que estes projetos avançam, pretendemos utilizá-los como referências-chave para alavancar o crescimento potencial a longo prazo", afirmou a empresa.Estes números são provisórios e baseados em K-IFRS, fornecidos como um serviço aos investidores antes da divulgação dos resultados oficiais, que incluirão o lucro líquido. Os detalhes sobre cada divisão serão anunciados oficialmente ainda este mês..Como a LG cresceu 400% nos smartphones