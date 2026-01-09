LG olha para o Brasil e investe 300 milhões de euros em fábrica de frigoríficos no Paraná

A LG anunciou a construção de uma nova fábrica em Fazenda Rio Grande (Paraná), fruto de um investimento de 300 milhões de euros. A unidade, dedicada à produção de eletrodomésticos de linha branca — com 770 mil metros quadrados — deverá ser inaugurada em julho e terá uma capacidade inicial de produção de até 500 mil frigoríficos por ano.A empresa afirma que a fábrica vai nacionalizar por completo a produção de frigoríficos da marca no Brasil e que, a partir de 2027, será adaptada para também fabricar máquinas de lavar e secar. O foco inicial nas linhas de frio responde a uma mudança estratégica. A LG tem vindo a migrar do segmento premium para o intermédio — sobretudo modelos duplex (congelador na parte superior) e inverse (congelador na parte inferior) — que, segundo a companhia, representam 82% das vendas no país.O mercado brasileiro comercializa cerca de 4,8 milhões de frigoríficos por ano, movimentando 3,28 mil milhões de euros. A LG diz querer deixar de depender apenas da imagem aspiracional para captar maior volume nesse segmento intermédio.Em paralelo, a LG ampliou a rede de distribuição ao triplicar, até julho de 2025, o número de pontos de venda, pretendendo, em 2026, voltar a multiplicar esse total por três..LG anuncia lucro operacional de 483 milhões de dólares nos resultados preliminares do terceiro trimestre