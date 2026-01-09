LG volta a registar vendas recorde. Lucro operacional recua em 2025

A sul-coreana LG Electronics registou um recorde de faturação em 2025, ainda que haja um recuo no lucro operacional, face ao ano anterior. No quarto trimestre, as contas apontam para um prejuízo operacional correspondente a 65 milhões de euros.De acordo com as estimativas divulgadas pela empresa de tecnologia, a faturação ascendeu a 89,2 biliões de wons coreanos (53 mil milhões de euros, ao câmbio atual) no ano passado. Em simultâneo, o lucro operacional atingiu 2,48 biliões de wons (1,5 mil milhões de euros).Posto isto, trata-se do segundo ano consecutivo com recorde de receitas. Em média, a receita consolidada cresceu a uma taxa anual composta (CAGR) próxima de 9%.Ainda assim, o lucro operacional contraiu em termos homólogos, resultado de "uma recuperação mais lenta do que o esperado da procura relacionada com ecrãs" e ao "aumento das despesas de marketing", fruto de o mercado se ter tornado mais competitivo.Quarto trimestre trouxe prejuízoNo quarto trimestre, a receita global consolidada atingiu 23,85 biliões de wons coreanos (1,4 biliões de euros). Em termos operacionais, estima um prejuízo operacional na ordem de 109,4 mil milhões de wons (65 milhões de euros)..LG olha para o Brasil e investe 300 milhões de euros em fábrica de frigoríficos no Paraná.A empresa registou ganhos nos segmentos B2B (produtos e serviços destinados a empresas), incluindo soluções para veículos e AVAC, negócios não baseados em hardware, como a webOS e serviços baseados em produtos, além de modelos D2C (subscrições de eletrodomésticos e vendas online). Tudo somado, estes já correspondem a uma fatia de quase 50% na faturação da LG.No que diz respeito ao negócio de eletrodomésticos, aponta a uma receita recorde em 2025, com impacto no segmento premium e estabilidade nos mercados orientados para o volume.Ao perspetivar 2026, a LG Eletronics reconhece as dificuldades causadas pelas tarifas alfandegárias impostas pelo EUA. Neste contexto, tem planos para continuar a trabalhar na "melhor utilização da capacidade produtiva e de uma maior eficiência operacional", aponta.Em simultâneo, está na calha o objetivo de "reforçar o crescimento através do aumento do investimento em áreas B2B, incluindo eletrodomésticos de encastre e soluções de componentes, como motores e compressores", acrescenta ainda..LG anuncia lucro operacional de 483 milhões de dólares nos resultados preliminares do terceiro trimestre.Já não é preciso consola para jogar. LG leva experiência Xbox aos ecrãs das Smart TV