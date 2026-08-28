Licenças de construção e reabilitação habitacional recuam 6,9% na primeira metade do ano

No primeiro semestre de 2026, as licenças para construção e reabilitação de edifícios habitacionais em Portugal registaram uma queda de 6,9% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

No entanto, a boa notícia é que o número de novos fogos licenciados subiu 4%, conforme divulgado pela AICCOPN, a associação setorial da construção civil.

Segundo a mais recente Síntese Estatística da Habitação da AICCOPN, foram emitidas 9.836 licenças para projetos de construção e reabilitação habitacional até junho.

Apesar da diminuição no total de licenças, o desempenho dos novos fogos licenciados foi positivo, totalizando 22.216 alojamentos.

Ainda segundo os dados, o consumo de cimento no mercado nacional alcançou 2.084 milhões de toneladas, representando um aumento de 5,9% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A AICCOPN sublinha que o mercado de crédito à habitação continua dinâmico, com o montante de novo crédito concedido nos primeiros seis meses do ano atingindo 12.153 milhões de euros, o que equivale a um aumento homólogo de 11,3%.

Em junho, a avaliação bancária da habitação também apresentou uma valorização significativa, com o valor mediano a crescer 16,6% em relação ao mesmo mês do ano passado. Os apartamentos destacaram-se com a maior valorização, de 18,3%, enquanto as moradias tiveram um aumento de 15,2%.