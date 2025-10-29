Licenças para construção nova e reabilitação habitacional crescem 9% até agosto

Nos primeiros oito meses de 2025, foram emitidas 13.488 licenças para construção e reabilitação de edifícios habitacionais, o que traduz um acréscimo de 9% em comparação com o mesmo período do ano anterior. O número de fogos licenciados para novas construções registou um aumento significativo de 23,1%, totalizando 27.295 alojamentos.Já o consumo total de cimento no mercado nacional atingiu 2.657 mil toneladas, refletindo uma redução de 1,6% face ao período homólogo, segundo a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN).No que diz respeito ao crédito à habitação, o montante de novo crédito concedido pelas instituições financeiras — excluindo renegociações — ascendeu a 14.813 milhões de euros, registando um crescimento de 37,7% em termos homólogos. A taxa de juro do crédito à habitação fixou-se em 3,31% em agosto, evidenciando uma quebra de 111 pontos base face ao ano anterior.O valor mediano da habitação para efeitos de avaliação bancária apresentou um acréscimo de 18,1% em agosto em comparação com o mesmo mês do ano anterior, impulsionado por aumentos de 22,6% no segmento de apartamentos e de 10,3% no segmento das moradias. .Custos de construção de habitação nova sobem 4,8% em julho\n