Licenças para construção e reabilitação habitacional caem 15,9% até fevereiro

As licenças para construção e reabilitação de edifícios habitacionais caíram 15,9% até fevereiro, em termos homólogos, enquanto os novos fogos licenciados recuaram 13,3% e o consumo de cimento diminuiu 9,8%, segundo a AICCOPN.

De acordo com a mais recente Síntese Estatística da Habitação da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas Nacional (AICCOPN), divulgada esta quinta-feira, 30, o número de licenças emitidas para projetos de construção e reabilitação habitacional registou uma diminuição homóloga de 15,9% em fevereiro, para 3.075.

Já o volume de fogos licenciados em construções novas recuou 13,3% para um total de 6.230 alojamentos, contra 7.184 no período homólogo.

Nos primeiros dois meses de 2026, os dados da AICCOPN apontam ainda que o consumo de cimento no mercado nacional registou uma retração homóloga de 9,8%, totalizando 561.000 toneladas.

No que respeita ao montante do novo crédito à habitação concedido pelos bancos, excluindo renegociações, aumentou 7,3% face ao mês homólogo, mobilizando 3.455 milhões de euros até final de fevereiro.

“Este dinamismo é favorecido pela manutenção de uma trajetória descendente das taxas de juro que, em fevereiro, se fixou em 3,08% — uma descida de 75 pontos base face ao período homólogo”, nota a AICCOPN.

Relativamente ao valor mediano de avaliação bancária, registou uma valorização homóloga de 17,2%, sobretudo impulsionada pelo segmento dos apartamentos, que apresentou um aumento de 21,9%, enquanto as moradias registaram um crescimento “mais moderado”, de 13,5%.