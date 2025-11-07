Lidl investe 14,6 milhões em duas novas lojas na região Centro

O Lidl inaugurou esta sexta-feira, 7, duas novas lojas na região Centro de Portugal, localizadas em Anadia e Porto de Mós, num investimento total de 14,6 milhões de euros. Em comunicado, realça que esta expansão reflete a estratégia da empresa de modernizar as suas instalações e melhorar a experiência de compra dos clientes, ao mesmo tempo que contribui para a economia local através da criação de novos postos de trabalho.A nova loja de Anadia substitui um espaço antigo inaugurado em 2000 e apresenta uma área de vendas ampliada em mais de 500 m², totalizando 1.580 m². Por sua vez, a loja de Porto de Mós, também substitui uma antiga unidade da Batalha, aumentando a sua área de vendas para 1.585 m², um crescimento de mais de 700 m².Ambas as lojas foram projetadas com um conceito moderno e sustentável, incluindo fachadas envidraçadas, iluminação LED e corredores espaçosos que facilitam a circulação, salienta o documento. Cada loja dispõe de cerca de 100 lugares de estacionamento, além de postos de carregamento elétrico rápido para facilitar as compras rápidas, realça o Lidl na mesma nota.De acordo com a empresa, as novas instalações foram desenvolvidas com elevados padrões de eficiência energética, incorporando iluminação LED e painéis solares. A área envolvente das lojas também passou por requalificações, incluindo melhorias nos passeios e abrigos de transportes públicos.O Lidl Portugal reafirma ainda o seu compromisso com a criação de valor, mantendo as equipas das lojas substituídas e reforçando-as com novas contratações. Segundo a retalhista, a loja de Anadia conta agora com 20 colaboradores, incluindo três novas contratações, enquanto a loja de Porto de Mós emprega 26 colaboradores, dos quais seis são novas aquisições..Lidl: Exportações cresceram seis vezes numa década