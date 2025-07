Lidl investe 6,5 milhões de euros em aumentos salariais a partir de 2024

Adicionalmente, "todos os colaboradores do Lidl, independentemente da sua carga horária ou contrato, usufruem de um seguro de saúde de referência com um valor de mercado de 440 euros, com extensão ao seu agregado familiar em condições muito vantajosas", podendo ainda gozar uma folga no seu dia de aniversário (ou numa data à escolha do colaborador, a partir de 2024) e de três dias adicionais de férias anuais na ausência de faltas injustificadas.