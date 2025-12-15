Lidl investe oito milhões com nova loja em Évora

O Lidl Portugal inaugurou uma nova loja em Évora, resultado de um investimento de cerca de oito milhões de euros destinado à construção do espaço comercial e à requalificação do domínio público adjacente. A abertura do novo espaço permite que o número de colaboradores suba para 25 e reforça a presença do grupo no mercado nacional, onde assinala três décadas de atividade e opera mais de 280 lojas.A área de vendas do novo estabelecimento é de 1 580 m² — praticamente o dobro da antiga loja — e inclui cerca de 160 lugares de estacionamento, com lugares dedicados a autocaravanas e dois postos de carregamento rápido para veículos elétricos, informa a retalhista em comunicado.A infraestrutura integra medidas de eficiência energética, como painéis fotovoltaicos e iluminação LED. Foram ainda criados novos acessos rodoviários, incluindo uma rotunda, bem como estacionamento público adicional, contribuindo para a reorganização da mobilidade local, assinala a cadeia de supermercados no mesmo documento. .Lidl investe 14,6 milhões em duas novas lojas na região Centro