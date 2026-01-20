DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Lifthium Energy recebe incentivo do Estado de 180 milhões para refinaria de lítio

Empresa refere que a assinatura do contrato insere-se numa trajetória faseada de desenvolvimento do projeto, que continuará a cumprir os critérios de viabilidade técnica, comercial e financeira
A Lifthium Energy assinou esta terça-feira, 20, um contrato com o Estado para o projeto industrial em Estarreja, que prevê um incentivo de 180 milhões de euros para a construção de uma refinaria de lítio.

Em comunicado, a empresa portuguesa refere que a assinatura do contrato, conduzido pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), se insere numa trajetória faseada de desenvolvimento do projeto, que continuará a cumprir os critérios de viabilidade técnica, comercial e financeira.

Segundo a Lifthium, nos últimos dois anos o mercado do lítio e o contexto industrial europeu tornaram-se “significativamente mais desafiantes”, reforçando a necessidade “de disciplina, rigor e prudência na condução do processo”.

“Estamos a avançar com rigor e prudência. Este incentivo é muito importante para o projeto, mas o foco mantém-se na construção das condições necessárias para prosseguirmos para a fase seguinte”, afirma o presidente executivo da empresa, Duarte Braga, citado no mesmo comunicado.

O projeto assenta no desenvolvimento de uma tecnologia própria de refinação de lítio, concebida para responder às exigências ambientais e industriais do mercado europeu, com foco na eficiência de processos, redução da pegada ambiental, promoção da circularidade e integração responsável na cadeia de valor das baterias.

De acordo com a empresa, este esforço tecnológico, desenvolvido com equipas nacionais e internacionais e sustentado por investimento continuado em investigação e desenvolvimento, é um dos principais ativos do projeto e um elemento central no posicionamento junto de potenciais parceiros industriais e financeiros.

A próxima etapa estará centrada na procura e negociação de um parceiro estratégico, bem como na consolidação das condições de mercado e de financiamento necessárias para uma decisão de investimento robusta.

“O objetivo é fechar parcerias de natureza comercial, estratégica e financeira que suportem uma decisão sólida e sustentável de longo prazo”, acrescenta o CEO da Lifthium.

