Lince Capital adquire 25% da portuguesa MLC – Ceramic Machinery para acelerar expansão

A Lince Capital comprou 25% da MLC – Ceramic Machinery, empresa portuguesa de equipamentos industriais para cerâmica, num investimento que visa apoiar a expansão desta para mercados internacionais.De acordo com um comunicado emitido pelas empresas, a MLC manterá a gestão liderada pelos sócios fundadores.“Este investimento valida o percurso que a MLC tem vindo a construir ao longo de mais de 25 anos e cria as condições certas para dar um novo salto de crescimento”, afirmam Jorge Lopes e Jorge Capitaz, sócios fundadores da MLC, sem detalhar o valor do negócio.“A parceria com a Lince Capital traz não só capital, mas também visão estratégica e experiência, fundamentais para reforçar a nossa presença em mercados externos e continuar a inovar num setor cada vez mais exigente”, acrescentaram.O diretor de Fundos de Crescimento da Lince Capital, Lourenço Mayer, refere que identificaram na MLC “uma empresa industrial sólida, com vantagens competitivas claras, uma forte capacidade de engenharia e uma equipa experiente”.“Este investimento está totalmente alinhado com a estratégia do Lince Growth Fund I de apoiar Pequenas e Médias Empresas (PME) portuguesas com potencial de crescimento sustentado, promovendo a sua profissionalização e internacionalização”, afirmou o responsável da sociedade de capital de risco, criada em 2016.Com mais de 25 anos de atividade, a MLC é o principal fornecedor do setor da cerâmica em Portugal, com presença crescente em mercados externos.Como sublinham as empresas no mesmo comunicado, o investimento surge num contexto de crescimento do mercado global de equipamentos para a indústria da cerâmica, sustentado pela “renovação de unidades industriais, pela crescente procura por soluções mais eficientes e sustentáveis e pela diversificação das aplicações da cerâmica para setores como o automóvel, o médico e o eletrónico”.