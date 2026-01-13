DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Lince Capital adquire 25% da portuguesa MLC – Ceramic Machinery para acelerar expansão

A portuguesa MLC manterá a gestão liderada pelos sócios fundadores.
A Lince Capital comprou 25% da MLC – Ceramic Machinery, empresa portuguesa de equipamentos industriais para cerâmica, num investimento que visa apoiar a expansão desta para mercados internacionais.

De acordo com um comunicado emitido pelas empresas, a MLC manterá a gestão liderada pelos sócios fundadores.

“Este investimento valida o percurso que a MLC tem vindo a construir ao longo de mais de 25 anos e cria as condições certas para dar um novo salto de crescimento”, afirmam Jorge Lopes e Jorge Capitaz, sócios fundadores da MLC, sem detalhar o valor do negócio.

“A parceria com a Lince Capital traz não só capital, mas também visão estratégica e experiência, fundamentais para reforçar a nossa presença em mercados externos e continuar a inovar num setor cada vez mais exigente”, acrescentaram.

O diretor de Fundos de Crescimento da Lince Capital, Lourenço Mayer, refere que identificaram na MLC “uma empresa industrial sólida, com vantagens competitivas claras, uma forte capacidade de engenharia e uma equipa experiente”.

“Este investimento está totalmente alinhado com a estratégia do Lince Growth Fund I de apoiar Pequenas e Médias Empresas (PME) portuguesas com potencial de crescimento sustentado, promovendo a sua profissionalização e internacionalização”, afirmou o responsável da sociedade de capital de risco, criada em 2016.

Com mais de 25 anos de atividade, a MLC é o principal fornecedor do setor da cerâmica em Portugal, com presença crescente em mercados externos.

Como sublinham as empresas no mesmo comunicado, o investimento surge num contexto de crescimento do mercado global de equipamentos para a indústria da cerâmica, sustentado pela “renovação de unidades industriais, pela crescente procura por soluções mais eficientes e sustentáveis e pela diversificação das aplicações da cerâmica para setores como o automóvel, o médico e o eletrónico”.

Lince Capital

