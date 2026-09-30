Lince Capital investe dois milhões de euros em plataforma de saúde apoiada por Cristiano Ronaldo

A Lince Capital anunciou um investimento de dois milhões de euros na Erakulis, uma inovadora plataforma portuguesa de saúde e bem-estar digital.

Esta operação, divulgada em comunicado, visa acelerar o desenvolvimento tecnológico e apoiar a expansão internacional da empresa.

A Erakulis utiliza inteligência artificial e wearables para oferecer planos personalizados de exercício, nutrição e bem-estar, através de uma aplicação que permite "a possibilidade de conectar com profissionais das diferentes áreas".

A aplicação integra várias funcionalidades, adaptando recomendações aos objetivos dos utilizadores. Cristiano Ronaldo, um dos acionistas, tem sido um impulsionador do projeto.

Com milhares de downloads globais, o investimento permitirá à Erakulis fortalecer suas equipas e expandir sua presença internacional, realça o documento.

João Ramos, CEO da Erakulis, sublinha que "este investimento é um voto de confiança na nossa visão. Vai fortalecer nossa tecnologia e expandir o alcance global", acrescenta.

Já Tomás Lavin Peixe, da Lince Capital, afirma que "a saúde digital é um mercado com grande potencial. A Erakulis destaca-se pela personalização das suas soluções," realça, citado no comunicado.