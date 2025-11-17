Portuguesa Lince Capital supera os 140 milhões de investimento em capital de risco

A Lince Capital tem investimentos em 36 empresas (34 são portuguesas), num valor total "superior a 140 milhões de euros".Num comunicado enviado às redações, a sociedade gestora de capital de risco faz saber da meta alcançado e anuncia o lançamento do Lince Innovation Fund V. Trata-se de um fundo cujo capital-alvo ascende a 20 milhões e destina-se ao investimento em empresas portuguesas nos ramos da tecnologia e saúde, com uma duração de dez anos e um período de investimento de três anos.A Lince Capital conta com uma equipa de seis profissionais de venture capital e já atraiu "mais de 800 investidores", esclarece-se no documento. Ao todo, conta com cinco fundos de capital de risco lançados nos últimos cinco anos, que já apoiaram empresas como a Sword Health e Feedzai (dois unicórnios portugueses), entre outras.De acordo com Tomás Lavin Peixe, líder de Venture Capital da Lince Capital, “ultrapassar os 140 milhões de euros em investimento é um marco que confirma a confiança dos investidores e a dinâmica do ecossistema de venture capital português"..Lince Capital cria fundo de 146 milhões de euros para investir em startups portuguesas