LineaMédica quer crescer por fusões e aquisições

Entretanto, Victor Rodrigues iniciou "contactos com uma empresa portuguesa [cuja designação não revela] para abordar em conjunto o mercado angolano". As vendas da LineaMédica para este país, com "resultados muito bons nomeadamente na área da ginecologia/obstetrícia", foram interrompidas com a pandemia, mas o objetivo agora é retomar esse mercado. Na senda de ganhar dimensão, o gestor também não descarta "olhar para eventuais parcerias com empresas estrangeiras", nem a entrada de investidores estratégicos que possam alavancar o crescimento desejado. Como salienta, "a saúde é um setor refúgio para muitos investidores". Criada em 2001, a empresa do Porto quer "assegurar que a organização se perpetua".