Linha de financiamento entre Mota-Engil e TDB Group reforçada em 87 milhões

A Mota-Engil anunciou esta sexta-feira, 30, um reforço de 100 milhões de dólares (87 milhões de euros) da linha de financiamento sindicada com o Trade and Development Bank Group (TDB Group), que chega a 250 milhões de dólares.

Os recursos desta linha, que agora equivalem a 213 milhões de euros, serão utilizados “para financiar despesas de capital e necessidades de fundo de maneio dos principais projetos de infraestruturas da Mota-Engil África”, refere um comunicado conjunto.

Entre estes projetos incluem-se projetos ferroviários, mineiros, portos de contentores e aeroportos em países como Angola, RDCongo, Etiópia, Nigéria, Ruanda ou Senegal.

“Através desta linha, o TDB Group e a Mota-Engil África contribuem para desbloquear o potencial de infraestruturas do continente, apoiando projetos estratégicos que promovem o comércio regional, a industrialização e a transformação económica sustentável, em linha com os objetivos da Área de Livre Comércio Continental Africana (AfCFTA)”, acrescentam.

O financiamento através desta linha vai permitir melhorar as redes de transporte e o reforço da logística regional.

O presidente e diretor-geral do TDB Group, Admassu Tadesse, considerou que a expansão da linha mostra o compromisso da instituição “com o financiamento de infraestruturas que impulsionam a competitividade de longo prazo de África e a integração regional”.

Por sua vez, o presidente da Mota-Engil, Manuel Mota, considerou que esta operação é um reforço da parceria e do “compromisso conjunto de entregar infraestruturas transformadoras em África”.

A Cygnum Capital atuou como consultor financeiro da Mota-Engil na operação.