Linha vermelha do Metro de Lisboa em risco de ser retirada do PRR

A expansão da linha vermelha do metro de Lisboa, com um custo de quase 322 milhões de euros, está em risco de ser excluída do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) devido a incumprimentos nos prazos. O Governo admitiu um "desfasamento na execução" em relação às metas estabelecidas, conforme reporta o Público.A entidade gestora do PRR está atualmente a avaliar a viabilidade de todos os projetos incluídos, numa revisão em curso que visa determinar a sua exequibilidade dentro dos prazos exigidos. Contactada pelo jornal, a Mota-Engil, uma das construtoras encarregadas da obra, optou por não comentar a situação.Além disso, o projeto da linha violeta, que liga Loures a Odivelas e tem conclusão prevista para 2029, já foi retirado do PRR devido a atrasos, uma vez que o primeiro concurso ficou deserto..Metro de Lisboa anuncia que construção da linha Violeta recebeu propostas entre os 598,8 e os 716 M€