DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Empresas

Linha vermelha do Metro de Lisboa em risco de ser retirada do PRR

A entidade gestora do PRR está atualmente a avaliar a viabilidade de todos os projetos incluídos, numa revisão em curso que visa determinar a sua exequibilidade dentro dos prazos exigidos.
Linha vermelha do Metro de Lisboa em risco de ser retirada do PRR
D.R.
Publicado a

A expansão da linha vermelha do metro de Lisboa, com um custo de quase 322 milhões de euros, está em risco de ser excluída do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) devido a incumprimentos nos prazos.

O Governo admitiu um "desfasamento na execução" em relação às metas estabelecidas, conforme reporta o Público.

A entidade gestora do PRR está atualmente a avaliar a viabilidade de todos os projetos incluídos, numa revisão em curso que visa determinar a sua exequibilidade dentro dos prazos exigidos.

Contactada pelo jornal, a Mota-Engil, uma das construtoras encarregadas da obra, optou por não comentar a situação.

Além disso, o projeto da linha violeta, que liga Loures a Odivelas e tem conclusão prevista para 2029, já foi retirado do PRR devido a atrasos, uma vez que o primeiro concurso ficou deserto.

Linha vermelha do Metro de Lisboa em risco de ser retirada do PRR
Metro de Lisboa anuncia que construção da linha Violeta recebeu propostas entre os 598,8 e os 716 M€
Metro de Lisboa
Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt