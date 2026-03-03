Lisbon Marriott Hotel mexe na direção financeira

O Lisbon Marriott Hotel reforçou a sua equipa executiva com a nomeação de Inês Belo para o cargo de diretora financeira. A profissional regressa a uma "casa" que bem conhece, trazendo na bagagem a experiência adquirida no universo da Marriott International.

Inês Belo desempenhou funções de relevo no Heidelberg Marriott Hotelm da Alemanha, onde foi líder do departamento financeiro desde Abril de 2023 e na Delta Hotels by Marriott Manchester Airport, do Reino Unido, onde foi Finance Manager entre 2021 e 2023. Mas a sua ligação ao Lisbon Marriott não é de agora. Após passar pelo Pine Cliffs Resort, a profissional integrou a unidade lisboeta em 2016 como assistente do diretor de operações, passando pelo programa Voyage e exercendo como cost controller supervisor até 2020.

Licenciada pela Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril e mestre pela Universidade Católica de Lisboa, a nova diretora focar-se-á na otimização de performance e no crescimento sustentável. Segundo a própria, o objetivo passa por "maximizar a rentabilidade e fortalecer o posicionamento competitivo do hotel" num mercado cada vez mais exigente.