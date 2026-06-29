Loja de Cidadão Virtual já realizou mais de um milhão de serviços

A Loja de Cidadão Virtual realizou mais de um milhões de serviços nos primeiros sete meses de existência. Cinco mil empresas e particulares foram atendidos, em média, por dia.

Lançada em novembro de 2025 pela Agência para a Reforma Tecnológica do Estado (ARTE), a plataforma permite realizar serviços 24 horas por dia, sete dias por semana. Elimina, por isso, deslocações desnecessárias às lojas físicas. Na média, registam-se cinco mil atendimentos diários e mais de 120 mil pedidos processados mensalmente.

Através de um apoio por videochamada que está disponível para 110 dos 225 serviços online, com o propósito de replicar a experiência de atendimento presencial.

De acordo com um comunicado da agência, os serviços mais requisitados são "a alteração e confirmação de morada do Cartão de Cidadão e a gestão da Chave Móvel Digital, que inclui ativações, assinaturas e desbloqueios", pode ler-se.

Aquela entidade esclarece ainda que "não abranda a aposta no atendimento presencial", em locais espalhados pelo país. São mais de mil Espaços Cidadão e 80 Lojas de Cidadão em funcionamento.