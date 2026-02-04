L'Oreal nomeia Ana Jaureguizar nova presidente do grupo em Portugal e Espanha

O Grupo L'Oréal nomeou Ana Jaureguizar como nova presidente da filial em Portugal e Espanha, assumindo funções no próximo dia 01 de julho, informou esta quarta-feira, 4, a empresa.

Ana Jaureguizar é a atual diretora-geral da divisão de Produtos de Grande Consumo da L'Oréal para Espanha e Portugal.

A executiva sucede Juan Alonso de Lomas, que decidiu encerrar a sua carreira profissional para se dedicar a projetos pessoais, após 28 anos no grupo.

A L'Oréal destaca em comunicado que a nomeação de Ana Jaureguizar “reafirma” o seu compromisso com o talento interno e o planeamento estratégico na sucessão dos seus principais líderes.