Loxam Portugal cresce 27% no 1.º semestre e prevê faturar 27,4 mil milhões em 2026

A Loxam Portugal registou vendas superiores a 13 milhões de euros no primeiro semestre de 2026 e um EBITDA de 6,5 milhões, representando um aumento de 27% na faturação face ao mesmo período de 2025.

A empresa, que se dedica ao aluguer de máquinas, ferramentas e equipamentos industriais para os setores da construção civil, obras públicas, indústria e eventos, projeta, caso se mantenha o ritmo atual, encerrar 2026 em cerca de 27,4 milhões de euros, mais 23% do que em 2025.

Um dos vetores do crescimento foi a abertura de uma nova delegação em Palmela, com 25 mil metros quadrados, que integra a rede nacional da Loxam, agora com oito delegações.

“Esta nova sede permite‑nos reforçar significativamente a proximidade aos nossos clientes, aumentar a capacidade de resposta e expandir a nossa oferta de serviços”, disse Hugo Filipe, diretor de área em Portugal, citado em comunicado.

A empresa afirma continuar a apostar na modernização da frota e no aumento da quota de maquinaria de baixas emissões, indicando que 100% das máquinas novas adquiridas no último ano estão classificadas como ECO.

Atualmente, a Loxam em Portugal dispõe de um parque operacional de cerca de 30 mil unidades, conta com oito delegações e emprega mais de 100 pessoas.

Com presença em 28 países, a multinacional francesa tem 11.500 colaboradores, 1.150 e sucursais a nível global.