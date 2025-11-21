Lucro ajustado do Grupo Lenovo sobe 25% para mais de 440 milhões no 2.º trimestre

A Lenovo anunciou resultados recorde no segundo trimestre do ano fiscal 2025/26, com receitas de 20,5 mil milhões de dólares (17,66 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual). O lucro líquido ajustado subiu 25% para 512 milhões de dólares (441,1 milhões de euros), e a margem líquida ajustada ampliou para 2,5%. A empresa indica que estes valores excluem efeitos não monetários como variações de justo valor de warrants e juros nocionais sobre obrigações conversíveis.O grupo registou crescimento de dois dígitos em todos os principais segmentos e regiões. A quota de receitas relacionada com inteligência artificial subiu 13 pontos percentuais para 30% do total, impulsionada por aumentos de dois dígitos em servidores de IA e de três dígitos em PCs, smartphones e serviços de IA.O conselho aprovou um dividendo intercalar de 8,50 cêntimos de dólar de Hong Kong por ação.O presidente e CEO Yuanqing Yang, citado em comunicado, sublinha que, “aproveitando a tendência de democratização da IA e graças à nossa estratégia clara, excelência operacional e inovação incansável, a Lenovo apresentou mais um trimestre de desempenho recorde".O líder do grupo promete ainda continuar a "promover o nosso modelo global/local único para navegar pelas incertezas e capturar as enormes oportunidades da IA híbrida”..Google e Lenovo contra-atacam: óculos VR autónomos estão aí