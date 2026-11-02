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Lucro consolidado do Banco Montepio sobe 7,1% para 92,5 milhões até setembro

O banco mantém o custo de crédito em níveis "historicamente baixos" e vê a receita líquida de juros crescer 4,4%, enquanto a carteira de crédito aumentou 9,8%, face ao período homólogo.
O Banco Montepio viu a receita com juros aumentar, com contributo para a subida homóloga do lucro, nos nove primeiros meses do ano.
O Banco Montepio viu a receita com juros aumentar, com contributo para a subida homóloga do lucro, nos nove primeiros meses do ano.Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens
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O Banco Montepio viu o lucro aumentar, assim como a receita líquida de juros, a carteira de empréstimos e os depósitos dos clientes, nos primeiros nove meses do ano. Em contrapartida, aumentaram os custos operacionais, desde logo com pessoal.

Através de um comunicado à CMVM, o banco reportou os resultados financeiros. O lucro consolidado atingiu 92,5 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, o que significa um acréscimo homólogo de 7,1%.

Entre janeiro e setembro, o Montepio registou uma receita líquida de juros na ordem de 260,2 milhões de euros, 4,4% acima do observado em igual período do ano passado. Em causa estão sobretudo os ganhos na carteira de títulos, que aumentaram 23,3 milhões de euros, em termos homólogos.

A carteira de crédito aumentou 9,8% (mais 1.270 milhões de euros) e alcançou 14.283 milhões, em valor bruto, ao dia 30 de setembro. Os depósitos de clientes aumentaram 4,4% (ou mais 704 milhões de euros), para um total de 16.767 milhões, com a tendência a ser transversal ao segmento de empresas (mais 504 milhões) e pessoas (mais 200 milhões).

Em simultâneo, o Montepio registou dois milhões de euros positivos em resultados de operações financeiras (melhoria face a 10,3 milhões de euros em perdas um ano antes). Por outro lado, a categoria "outros resultados" trouxe uma deterioração para 9,7 milhões de euros (2,2 milhões negativos nos primeiros nove meses de 2025).

Os custos operacionais escalaram até aos 219,5 milhões de euros (mais 1,9%). Para tal, muito contribuiu o aumento de 2,7% nos custos com o staff, que atingiram 123,4 milhões.

O risco de crédito, informa o Montepio, manteve-se em níveis "historicamente baixos", em 0,04%.

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