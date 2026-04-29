Lucro da Adidas aumenta 12% até março para 482 milhões

A fabricante de artigos desportivos Adidas registou, até março, um lucro de 482 milhões de euros, um aumento de 12,6% em relação ao primeiro trimestre de 2025, apesar das tarifas aduaneiras nos EUA.

A Adidas informou esta quarta-feira, 29, que o volume de negócios subiu 7,1% no primeiro trimestre, para 6.592 milhões de euros.

Ainda assim, segundo a marca, a força do euro face a várias moedas prejudicou o volume de negócios em 350 milhões de euros.

O resultado operacional melhorou no mesmo período para 705 milhões de euros, mais 15,5% do que no ano anterior, e a margem de rentabilidade operacional subiu para 10,7% (9,9% no ano anterior).

O presidente executivo (CEO), Bjoern Gulden, mostrou-se muito orgulhoso com os resultados do primeiro trimestre no contexto atual e afirmou que as vendas subiram 14%, excluindo os efeitos das taxas de câmbio.

Gulden acrescentou que “o ambiente geral das vendas a retalho é atualmente muito volátil” e que muitos estabelecimentos oferecem descontos significativos, especialmente no calçado desportivo de estilo informal, razão pela qual a Adidas vende melhor nos próprios canais de venda.

Desta forma, o CEO considerou crucial não vender em excesso aos retalhistas.

O Campeonato do Mundo de Futebol da FIFA, que se realizará este ano nos EUA, no México e no Canadá, também contribuirá para o aumento das vendas.

Em 2026, a Adidas prevê que as vendas aumentem cerca de 2.000 milhões de euros, valor que representa um crescimento percentual de um dígito elevado a taxas de câmbio neutras.

Prevê também um lucro operacional de 2.300 milhões de euros, apesar de um impacto negativo de 400 milhões de euros devido aos direitos aduaneiros dos EUA e às taxas de câmbio.

As ações da Adidas dispararam nesta quarta-feira 7%, para 147,45, nos primeiros momentos de negociação na bolsa de Frankfurt, após a publicação destes resultados.