Lucro da Airbnb sobe 22,61% no 1.º semestre para 846 milhões

A Airbnb registou um lucro líquido de 976 milhões de dólares (cerca de 846 milhões de euros) no primeiro semestre, um aumento de 22,61% em relação ao mesmo período de 2025, informou hoje a plataforma digital de alojamentos.

Nos primeiros seis meses do ano, o volume de negócios atingiu os 6.286 milhões de dólares (cerca de 5.452 milhões de euros), mais 17,10% do que no mesmo período do ano passado.

Apenas no segundo trimestre, a Airbnb registou um lucro líquido de 816 milhões de dólares (cerca de 707,9 milhões de euros), um aumento homólogo de 27,10%.

Entre abril e junho, o volume de negócios foi de 3.608 milhões de dólares (cerca de 3.129 milhões de euros), um aumento de 16,54% relativamente ao ano anterior.

O número de noites e lugares reservados cresceu 10%, acelerando o ritmo em relação ao primeiro trimestre graças ao impulso dos principais mercados da plataforma: Estados Unidos, França, Reino Unido e Austrália.

Neste sentido, a empresa justificou o desempenho com o aumento da procura de viagens nos principais mercados e com o impacto direto da Inteligência Artificial (IA) na eficiência operacional da plataforma, a que se soma o impulso comercial gerado por grandes eventos globais, como o Campeonato do Mundo da FIFA de 2026.