Lucro da Airbus sobe 23% para valor recorde de 5,2 mil milhões em 2025

A Airbus anunciou, esta quinta-feira, 19, um lucro recorde de 5,2 mil milhões de euros em 2025, marcando um aumento de 23% face ao ano anterior, impulsionado pelo crescimento nas entregas de aeronaves civis.

O resultado operacional bruto atingiu os seis mil milhões de euros, subindo 15%, e os valores ajustados chegaram a 7,1 mil milhões, um crescimento de 33%. O volume de negócios registou um incremento de 6%, alcançando 73,4 mil milhões de euros.

A empresa enfrentou desafios com a depreciação do dólar, resultando num ajuste de 624 milhões de euros, e integrou ativos da Spirit, com um impacto de 188 milhões. Provisões adicionais incluíram 105 milhões para reestruturação na defesa e espaço e 73 milhões para o A400M.

Apesar da ausência de novas encomendas em 2025, Espanha e França comprometeram-se com prazos de entrega adicionais para o A400M, assegurando a operação da linha de montagem em Sevilha até 2030.

A divisão de aviões comerciais registou um decréscimo de 11% no resultado operacional bruto, enquanto a divisão de helicópteros e defesa e espaço mostraram melhorias significativas, com aumentos de 17% e recuperação para 639 milhões de euros, respetivamente.

A Airbus assegurou encomendas no valor de 123,3 mil milhões de euros, apesar de uma ligeira redução na carteira de encomendas devido à flutuação cambial.

O diretor executivo Guillaume Faury destacou que os resultados financeiros foram excepcionais e projetou um aumento nas entregas de aviões comerciais para 870 unidades em 2026, com um resultado operacional bruto ajustado de 7,5 mil milhões de euros.