Lucro da Allianz sobe 8,7% para mais de oito mil milhões de euros até setembro

A seguradora Allianz teve lucros de 8.111 milhões de euros até setembro, uma subida de 8,7% em termos homólogos, anunciou esta sexta-feira, 14, a empresa alemã.Segundo a empresa, as receitas aumentaram 5,5% para 141,2 mil milhões de euros, que contribuíram para que o lucro operacional crescesse 10,4% em termos homólogos para 13.077 milhões de euros.Citado pela Efe, o presidente do conselho de administração da Allianz, Oliver Bäte, apontou que "as soluções de seguros acessíveis são decisivas para uma ampla participação económica"."A Allianz representa um futuro em que mais pessoas têm acesso à proteção e segurança através dos nossos produtos e soluções", acrescentou o responsável.Os seguros de danos e acidentes contribuíram com um lucro operacional de 6.858 milhões de euros até setembro, numa subida comparável de 15,3%.Os seguros de vida e saúde apresentaram um resultado operacional positivo de 4.237 milhões de euros e a gestão de ativos de 2.417 milhões de euros, o equivalente a subidas homólogas de 3,8% e 5,2%.O rácio de capitalização da Allianz manteve-se em 209%.Para o resto do ano, a seguradora alemã prevê um lucro operacional entre 17.000 e 17.500 milhões de euros, numa revisão em alta face ao intervalo anterior entre 15.000 e 17.000 milhões de euros.